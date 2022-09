Monza, Berlusconi attacca Stroppa: «Giocatori di livello, ma messi male in campo» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il presidente del Monza Berlusconi ha lanciato una critica all’allenatore Stroppa Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ai microfoni di RTL 102.05 ha lanciato una critica all’allenatore Stroppa. LE PAROLE – «Il Monza deve cambiare modo di stare in campo. I Giocatori sono bravi, a livello di serie A. Adesso me ne dovrò interessare ancora io, come all’inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato l’impostazione corretta alla squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Il presidente delha lanciato una critica all’allenatoreSilvio, presidente del, ai microfoni di RTL 102.05 ha lanciato una critica all’allenatore. LE PAROLE – «Ildeve cambiare modo di stare in. Isono bravi, adi serie A. Adesso me ne dovrò interessare ancora io, come all’inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato l’impostazione corretta alla squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

