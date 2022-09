Liverpool, Klopp: "A Napoli un vero e proprio horror!'' (Di lunedì 12 settembre 2022) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa in vista del match contro l'Ajax n l'Ajax tornando anche sulla disfatta di Napoli. Queste le sue parole: "E' stato un vero e proprio horror show, la peggior partire che abbiamo giocato da quando sono qui. -afferma Klopp - Qualcuno dirà che sia peggio quella con l'Aston Villa (persa 7-2 due anni fa, ndr), ma almeno lì ci furono sprazzi di gioco interessanti, mentre a Napoli non c'è stato niente da parte nostra e dobbiamo capire il perché. Abbiamo rivisto più volte la partita e gli errori commessi, almeno otto su undici calciatori hanno giocato sotto livello". Conclude Klopp Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Jurgen, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa in vista del match contro l'Ajax n l'Ajax tornando anche sulla disfatta di. Queste le sue parole: "E' stato unhorror show, la peggior partire che abbiamo giocato da quando sono qui. -afferma- Qualcuno dirà che sia peggio quella con l'Aston Villa (persa 7-2 due anni fa, ndr), ma almeno lì ci furono sprazzi di gioco interessanti, mentre anon c'è stato niente da parte nostra e dobbiamo capire il perché. Abbiamo rivisto più volte la partita e gli errori commessi, almeno otto su undici calciatori hanno giocato sotto livello". Conclude

