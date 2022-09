L’Europa prova a sfidare Elon Musk E l’Italia? L’analisi di Spagnulo

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 settembre 2022) Da tempo sottolineiamo come la Starlink distia congestionando l’orbita terrestre bassa con migliaia di satelliti aggredendo il mercato globale delle telecomunicazioni, sinora nelle mani di un pugno di società che possiedono poco più di un centinaio di satelliti in orbita geostazionaria. Ora però le cose cambiano. L’operatore americano di telefonia mobile T-Mobile – 80 miliardi di dollari di fatturato nel 2021 – e la Starlink hanno siglato un’alleanza tecnologica per utilizzare le rispettive frequenze di trasmissione e dare copertura mobile ovunque siano assenti le reti cellulari convenzionali. L’iniziativa riguarderà inizialmente gli Stati Uniti, ma punta ad estendersi in tutto il mondo. Presentato come rivoluzionario, l’accordo solleva ancora molti interrogativi sulla sua attuazione e sul suo modello economico. Ma chi pone questi dubbi è in ...