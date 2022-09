L’EMA ha raccomandato un vaccino più efficace contro le più recenti sottovarianti di omicron

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lunedì l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) haunil coronavirus prodotto da Pfizer-BioNTech che è stato aggiornato per essere piùduedi, la BA.4 e la BA.5. Non sono leattualmente

eccosilvia : RT @ilpost: L’EMA ha raccomandato un altro vaccino più efficace contro due sottovarianti di omicron - ilpost : L’EMA ha raccomandato un altro vaccino più efficace contro due sottovarianti di omicron - Chinask93471817 : @gildacana @simonespetia Certo che credo nella scienza di sicuro non credo alla stregoneria no vax L' EMA ( il nost… - LauraTurchet : RT @ChanceGardiner: 'Il Portogallo inizia mercoledì a iniettare il bivalente, insieme a quello dell'influenza. L'EMA l'ha raccomandato giov… - v3rd3acqua : RT @ChanceGardiner: 'Il Portogallo inizia mercoledì a iniettare il bivalente, insieme a quello dell'influenza. L'EMA l'ha raccomandato giov… -

In attesa chedia il via libera anche alle ultimissime ... Confermata efficacia dall'Iss I dati dell'Iss confermano'efficacia ... Il vaccino èa tutti i soggetti di età dai 12 anni in ...'obiettivo di copertura vaccinale lo si va a valutare nella popolazione dove il booster è. Per gli altri, tutti gli over 12, il vaccino bivalente è autorizzato.'ha autorizzato ...