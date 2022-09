Kvaratskhelia suona la carica: “Con i Rangers non sarà un match facile, ma diremo la nostra” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il match di Champions League tra Rangers e Napoli si avvicina. La morte della Regina Elisabetta II e il conseguente rinvio della gara, con la trasferta vietata ai napoletani, ha sicuramente caratterizzato la vigilia. Ma adesso è arrivato il momento di pensare al campo e dare voce ai protagonisti del match. Così il giornale scozzese Daily Record ha intervistato il numero Khvicha Kvaratskhelia. Queste le sue parole. Khvicha Kvaratskhelia (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Khvicha Kvaratskhelia è voluto rimanere con i piedi per terra ma dimostra tanta determinazione e ci tiene a sottolineare che la sfida a Glasgow non sarà facile: “Giocare la Champions League è il sogno di qualsiasi calciatore. È presto per dire dove possiamo arrivare ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Ildi Champions League trae Napoli si avvicina. La morte della Regina Elisabetta II e il conseguente rinvio della gara, con la trasferta vietata ai napoletani, ha sicuramente caratterizzato la vigilia. Ma adesso è arrivato il momento di pensare al campo e dare voce ai protagonisti del. Così il giornale scozzese Daily Record ha intervistato il numero Khvicha. Queste le sue parole. Khvicha(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Khvichaè voluto rimanere con i piedi per terra ma dimostra tanta determinazione e ci tiene a sottolineare che la sfida a Glasgow non: “Giocare la Champions League è il sogno di qualsiasi calciatore. È presto per dire dove possiamo arrivare ...

