Juve, gol annullato e caos: duro attacco nel post partita (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il pari tra la Juve e la Salernitana, c’è stato un duro attacco da parte di un giocatore per la decisione di annulare il gol di Milik. La Juventus, dopo il pareggio contro la Fiorentina al Franchi e la sconfitta di Parigi in Champions League contro il PSG, era obbligata a ottenere i tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il pari tra lae la Salernitana, c’è stato unda parte di un giocatore per la decisione di annulare il gol di Milik. Lantus, dopo il pareggio contro la Fiorentina al Franchi e la sconfitta di Parigi in Champions League contro il PSG, era obbligata a ottenere i tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DAZN_IT : Marelli fa chiarezza riguardo il gol annullato alla #Juve. #JuveSalernitana #SerieATIM #DAZN - realvarriale : Sfiora l'impresa @OfficialUSS1919. Domina a lungo e alla fine con un pò di ingenuità si fa raggiungere e superare d… - Gazzetta_it : Bonucci: 'Gol annullato? Candreva mi tiene in gioco' #JuveSalernitana - Naples___ : @marco_sottile @capuanogio Detto da uno della juve... Obiettività... Sotto di 2 gol in casa propria ma è colpa del Var... - LPolimanti : Errore del #Var contro la #Juve, finalmente giustizia, il Karma gira, per tutte le volte che hanno rubato loro ora… -