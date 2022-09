Il cadavere di una donna è stato trovato lungo la superstrada Cassino-Sora

Leggi su agi

(Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - È di unadi 23 anni residente in Romania il corposenza vitala-Atina nei pressi dello svincolo per l'ospedale. Ad identificarlo èil personale medico in servizio al pronto soccorso del 'Santa Scolastica' dove laè arrivata due giorni fa inconfusionale ed accompagnata da un uomo che oggi è scomparso. L'ipotesi più plausibile è che la giovane si sia allontanata dalla struttura sanitaria indi alterazione e sia stata investita da qualche mezzo in transito. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica e cercando rintracciare l'uomo. Non si escludono altre ipotesi anche se sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.