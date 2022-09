Girano pettegolezzi e bugie su di me: cosa fare? (Di lunedì 12 settembre 2022) Non è certo una circostanza piacevole quella che sta vivendo la nostra lettrice, al centro delle voci beffarde nella sua cerchia di amici, messe in giro oltretutto dall’ex ragazzo nel miserabile tentativo di farle del male. È una situazione che può capitare a chiunque, in qualsiasi momento. Basta che ci sia qualcuno pronto ad “accendere la miccia” sulla notizia iniziale e la voce malevola – se trova campo fertile – vola veloce di bocca in bocca. Essere vittima di un pettegolezzo molesto, di una voce perfida, di una bufala gonfiata ad arte è davvero fastidioso. Eppure sembra che la tendenza a riferire i i presunti segreti degli altri, deformandoli e giudicandoli, sia proprio connaturata ai meccanismi sociali umani. I motivi del gossip? Sono sociali A cosa serve il pettegolezzo? A sentirsi migliori degli altri, a riempire i vuoti di noia, a condannare quello che negli ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 settembre 2022) Non è certo una circostanza piacevole quella che sta vivendo la nostra lettrice, al centro delle voci beffarde nella sua cerchia di amici, messe in giro oltretutto dall’ex ragazzo nel miserabile tentativo di farle del male. È una situazione che può capitare a chiunque, in qualsiasi momento. Basta che ci sia qualcuno pronto ad “accendere la miccia” sulla notizia iniziale e la voce malevola – se trova campo fertile – vola veloce di bocca in bocca. Essere vittima di un pettegolezzo molesto, di una voce perfida, di una bufala gonfiata ad arte è davvero fastidioso. Eppure sembra che la tendenza a riferire i i presunti segreti degli altri, deformandoli e giudicandoli, sia proprio connaturata ai meccanismi sociali umani. I motivi del gossip? Sono sociali Aserve il pettegolezzo? A sentirsi migliori degli altri, a riempire i vuoti di noia, a condannare quello che negli ...

