(Di lunedì 12 settembre 2022) Un caso avvolto sempre più nel mistero, quello di una 22ennee poi, nel lontano 2002, in un fossato. Il telefonodella giovaneFernandez - Cervera , che non ...

leggoit : Deborah, scomparsa e trovata morta: venti anni dopo il cellulare ricompare in un commissariato -

leggo.it

La commissione antimafia: 'L'omicida ha gruppo sanguigno A' Il caso diFernandez - CerveraFernandez - Cervera, 22 anni e residente a Vigo, in Spagna, eraoltre vent'anni fa.Ricordata da Sir David Edwin Wilson Arkless anche Elisabetta II , laRegina del Regno ... Queste le parole del SottosegretarioBergamini . Deborah, scomparsa e trovata morta: venti anni dopo il cellulare ricompare in un commissariato Un caso avvolto sempre più nel mistero, quello di una 22enne scomparsa e poi trovata morta, nel lontano 2002, in un fossato. Il telefono cellulare della giovane Deborah Fernandez-Cervera, ...Lutto per la scomparsa all'età di 36 anni di Simone Bianchi, figlio di Alberto collaboratore e già consigliere della Sezione di Prato dell'Aia e fratello dell'arbitro internazionale Deborah in forza a ...