Csm | Consulta ammette ricorso contro stop Camera intercettazioni Ferri

(Di lunedì 12 settembre 2022) La Corte Costituzionale ha esaminato oggi il conflitto tra poteri sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti delladei deputati per il diniego dell`autorizzazione all`utilizzo delle captazioni riguardanti le conversazioni dell`onorevole Cosimo, magistrato in aspettativa. In attesa del deposito dell`ordinanza, l`Ufficio comunicazione e stampa della Corte fa sapere che il conflitto è stato dichiarato ammissibile.