Bobby Fish: “L’AEW ha fallito nel non organizzare il feud tra i reDragon e Adam Cole e gli Young Bucks” (Di lunedì 12 settembre 2022) Bobby Fish si è unito alL’AEW lo scorso anno subito dopo il suo licenziamento dalla WWE: con l’arrivo di Kyle O’Reilly, c’è stato il ritorno dei reDragon, storico team formato proprio da O’Reilly e Fish. Dopodiché, con l’aggiunta di Adam Cole, L’AEW ha deciso di puntare forte su una riedizione della Undisputed Era sotto le proprie insegne, ma ciò non è andato come tutti noi speravamo. Infatti, dopo il turn della fazione ai danni degli Young Bucks non c’è stato più nulla, un po’ per i guai fisici patiti da Cole e O’Reilly, un po’ perché Fish si è silenziosamente allontanato dalla compagnia. Occasione sprecata Parlando a “The Ten Count” su NBC Sports, Fish ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 12 settembre 2022)si è unito allo scorso anno subito dopo il suo licenziamento dalla WWE: con l’arrivo di Kyle O’Reilly, c’è stato il ritorno dei, storico team formato proprio da O’Reilly e. Dopodiché, con l’aggiunta diha deciso di puntare forte su una riedizione della Undisputed Era sotto le proprie insegne, ma ciò non è andato come tutti noi speravamo. Infatti, dopo il turn della fazione ai danni deglinon c’è stato più nulla, un po’ per i guai fisici patiti dae O’Reilly, un po’ perchési è silenziosamente allontanato dalla compagnia. Occasione sprecata Parlando a “The Ten Count” su NBC Sports,...

