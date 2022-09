Angelo Pintus diventa papà per la prima volta

Leggi su zon

(Di lunedì 12 settembre 2022), uno dei comici più amati della televisione italiana, sta perre. Dopo il successo nazionale raggiunto con l’uscita dellastagione di “Lol- Chi ride è fuori”, il comico è ora impegnato in una serie di spettacoli teatrali che lo hanno portato in giro per tutta l’Italia. Ed è stato proprio durante la tappa siciliana cheha annunciato sul palco che presto sarebbeto. Sempre sul palco, nel corso dello spettacolo svoltosi a Taormina, l’ex concorrente di “Lol- Chi ride è fuori” ha rivelato sia il sesso che il nome del bebè, il cui significato non potrà fare a meno che generare sorrisi e consenso unanime. Il nuovo arrivato in casasarà un maschietto e si ...