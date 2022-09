Al Viminale c' è qualcuno? I flop di Lamorgese tra sbarchi | brogli e rave party

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 settembre 2022) «Alc'è?». Un'unica e semplice domanda. È quella che si stanno facendo in queste ore i leghisti aggrediti sabato sera a Marina di Carrara. È lo stesso interrogativo che si pongono gli attivisti di Fratelli d'Italia assaliti da un gruppo di antagonisti incappucciati il 3 settembre scorso a Milano. Non sono solo le violenze a lasciare sconfortati i militanti che in questi giorni fanno campagna elettorale per il centrodestra. A preoccuparli è il sospetto di essere stati lasciati soli. Matteo Salvini lo dice senza girarci intorno: «Purtroppo non stupiscono né l'incapacità né l'imbarazzante silenzio del ministro dell'Interno». Il leader della Lega ha sempre evidenziato «l'inadeguatezza» di chi si trova alla guida del. Le aggressioni elettorali sono solo l'ultimo esempio. Il partito di Salvini non ha mai smesso di ...