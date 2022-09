A Napoli anche 1.232 laureati per 500 posti da netturbino (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi, a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, sono cominciate le selezioni per 500 posti da netturbino: anche laureati tra i candidati. C’è chi rinuncia alla toga da avvocato per la tuta da netturbino. Come Maria: “Qualche amico si è sorpreso, ma la mia professione è in crisi e questo concorso per me è abbordabile”, dice Leggi su 2anews (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi, a, presso la Mostra d’Oltremare, sono cominciate le selezioni per 500datra i candidati. C’è chi rinuncia alla toga da avvocato per la tuta da. Come Maria: “Qualche amico si è sorpreso, ma la mia professione è in crisi e questo concorso per me è abbordabile”, dice

