Udinese | Sottil | «Successo meritato che ci dà ulteriore autostima»

(Di domenica 11 settembre 2022) Andrea, allenatore dell’, ha parlato dopo ilin rimonta sul Sassuolo: le sue dichiarazioni Andreaha parlato a Dazn dopo Sassuolo-. LE PAROLE – «Non siamo partiti brillanti come in altre partite ma ci può stare. Oltre al gol abbiamo subito poco e siamo stati bravi nella reazione. L’espulsione per Ruan è giusta e poi da lì c’è stato un nostro monologo. Direi vittoria meritata, abbiamo dimostrato di essere cresciuti in maturità. Nel secondo tempo dovevamo cambiare qualcosa per sfruttare la superiorità numerica e i sostituti ci hanno aiutati molto. Classifica? Sono sicuramente soddisfatto ma bisogna stare con i piedi per terra. Stiamo con i piedi per terra, ma vincere ti dà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : Stasera di magica ce n'è una sola, e ha la maglia bianconera. Bravo Mister #Sottil ?? #Udinese ?? #UdineseRoma - CalcioNews24 : #Sottil ha parlato dopo #SassuoloUdinese ??? - Luxgraph : Udinese, Sottil: 'Vittoria da squadra matura. Samardzic? Ha grandi qualità' - stefcoce : RT @CB_Ignoranza: La sorpresa di questo inizio di stagione è sicuramente l’Udinese di Sottil, che dopo 6 giornate si è piazzata in zona Cha… - sportli26181512 : Sassuolo-Udinese, le pagelle: Tressoldi ingenuo, 5. Beto è una furia, 7,5: Sassuolo-Udinese, le pagelle: Tressoldi… -

Commenta per primo Lazar Samardzic ha contribuito con un gol alla rimonta dell'sul campo del Sassuolo . Il giocatore ha parlato aChannel : 'Sono molto contento, perché voglio sempre aiutare la squadra. Così è bellissimo. Adesso siamo tutti felici per aver vinto quattro partite , festeggeremo un po'. Il mister mi ha ...Avanti di un gol, quello segnato da Frattesi, il Sassuolo crolla nel finale sotto i colpi degli uomini inseriti daAndrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria dei bianconeri contro il Sassuolo in rimonta: "Non siamo partiti in maniera brillante come nelle altre partite ...Il tecnico dopo il Sassuolo: "Non siamo partiti come al solito, ma dopo l'espulsione è stato un monologo da parte nostra" ...