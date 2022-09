SSP300 Magny - Cours | impresa di Steeman | vince dopo due Long Lap Penalty

Una manovra che l'ha costretto a scontare due Long Lap Penalty in Gara 2 della Supersport 300 sul tracciato di- Cours , che non gli hanno impedito di salire sul gradino più alto del podio dopo ...Così come nelle FP1 , anche nella seconda sessione di prove libere della Supersport 300 a- Cours è stato Victor Steeman a far registrare il miglior riferimento cronometrico. L'olandese del team MTM Kawasaki ha infatti chiuso in 1'54.530 confermandosi leader di questa prima giornata ...L'olandese, partito dalla pole, ha trionfato dopo aver scontato la penalità data dopo l'incidente di Gara 1. Top five per Gennai, Diaz sempre più leader ...SBK: Torna in azione la Superbike sul tracciato francese dopo la pausa estiva: ecco il programma del weekend sulla pay-tv e in chiaro sul digitale ...