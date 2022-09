(Di domenica 11 settembre 2022) I maggiorisul 6 e. Un voto considerato generoso vista la prestazione tutto sommato opaca dell’ex attaccante del Sassuolo. Poi però nel calcio contano i risultati. E lui neuno, importantissimo. Le pagelle, ovviamente, cambiano. Gazzetta dello Sport: 6,5. Ci prova sino all’ultima stilla di energia e viene premiato. Ma da centravanti fatica un po’ e non solo per colpa sua. Meglio quando agisce più esterno. Corriere dello Sport: 7. Da centravanti si muove tanto e spreca di più, almeno due o tre occasioni molto buone, e così s’incupisce. Sarebbe da 5, tra i peggiori, ma poi si sposta a sinistra e a un passo dal gong graffia come un falco il pallone dell’1-0. E diventa un 7:il primo gol azzurro e una ...

napolista : #Raspadori, i quotidiani concordano sul 6 e mezzo. Il Corsport gli dà 7: «Firma una vittoria troppo importante» «G… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : 'Ad un passo dal gong graffia come un falco il pallone': i voti dei quotidiani a Raspadori - susydigennaro : RT @napolimagazine: JACK - Napoli-Spezia, Raspadori la decide nel finale: le pagelle dei quotidiani sportivi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JACK - Napoli-Spezia, Raspadori la decide nel finale: le pagelle dei quotidiani sportivi -

... domenica 11 settembre, dei principalisportivi italiani ed esteri. Rassegna ... 'C'è anche Spalletti in vetta con i rossoneri grazie al gol di' si legge ancora sulla Rosea che ...Le prime pagine deiNazionaliInizia il weekend e le aperture dei principali... sottolineando la presenza dial posto dell'infortunato Osimhen. Inevitabile anche la ...Antonio Corbo, noto editorialista di Repubblica, ha detto la sua sulla gara di ieri in un fondo sul quotidiano, partendo dalla vittoria per poi arrivare alla prestazione. Per lui la prestazione è stat ...Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha cambiato la gara quando è entrato in campo nel match contro lo Spezia. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali: Il Corriere dello Sport 7 - " ...