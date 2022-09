Pagelle Lecce-Monza 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 11 settembre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di. Al Via del Marenon vanno oltre l’1-1 nello scontro diretto salvezza della sesta giornata diA. Sensi su punizione illude Stroppa ma mette la firma sul primo punto dei biancorossi nel massimo campionato. Resta ancora a secco di vittorie il, come accaduto solamente due volte (nel 1985/86 e nel 1993/94) nella storia dei giallorossi dopo sei turni.(4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 6.5, Pongracic 7, Pezzella 6 (17’ st Gallo 6); Helgason 6 (1’ st Gonzalez 7), Hjulmand 6, Bistrovic 6 (37’ st Askildsen sv); Di Francesco (31’ st Rodriguez sv), Ceesay 6.5 (18’ st Colombo 6), Banda 6.5. In panchina: Bleve, ...

sportface2016 : #LecceMonza: le pagelle e i voti del match #SerieA - LecceCalcio : Lecce-Monza 1-1: vota le pagelle dei tifosi - - PianetaLecce : Lecce-Monza, le pagelle dei giallorossi - AndreaInterNews : RT @internewsit: Lecce-Inter Primavera, pagelle: Fontanarosa bene un tempo ma difesa da 5 - - internewsit : Lecce-Inter Primavera, pagelle: Fontanarosa bene un tempo ma difesa da 5 - -

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23:Monza Ledei protagonisti del match trae Monza, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Sensi, Banda FLOP: Birindelli, Di Francesco VOTI Al ...... in un mese dalla contestazione alla notte magica contro il Liverpool Ledi Napoli - ...45 Fiorentina 0 Fine 0 Napoli Mercoledì 31 Agosto 2022 - 20:45 Napoli 1 Fine 1Sabato 3 Settembre ... Pagelle Lecce Monza: TOP e FLOP del match - VOTI I giallorossi giocano un match dai due volti, ma avrebbero meritato certamente i tre punti. Date i vostri voti ai singoli nelle pagelle dei tifosi.Napoli-Spezia, match valido per la 6a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Giacomo Raspadori all'89'. La gara è stata arbitrata da Alberto Santoro dell ...