Non solo il Milan su Asensio

CarloCalenda : Si pensa che il compito di un politico sia parlare alla “pancia del Paese”. Ma la verità è che bisognerebbe iniziar… - BelpietroTweet : Ognuno fa da sé, noi aspettiamo l’Ue. I dem e i loro media propalano balle sull’impossibile «cap» del prezzo pur di… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Ci raccontano bugie sul gas, ma ci toccheranno solo tagli Ognuno fa da sé, noi a… - tourdebier : Sempre sulla tappa di ieri, un brindisi a una splendida fuga. Non è andata in porto, ma la matematica austriaca (do… - Grillo92 : RT @HStylesItalia: “Il film parla di tempo sprecato, che è davvero devastante perché il tempo è l’unica cosa che non possiamo controllare o… -

Apiceuropa.eu

Tanti commenti, diverse risate da parte di chi ha letto il tweet, maè mancata qualche critica feroce. 'Badate al vostro matrimonio che sta incollatoper questioni burocratiche!', ha scritto .... Perché secondo lui un altro elemento destabilizzante sarebbe rappresentato dal segretario della Lega: 'Accanto a lei c'è Salvini che è in contraddizione con lei'. Il filosofo ha detto ... E adesso Dio salvi l’Inghilterra. E non solo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il leader ceceno arrabbiato per la ritirata. Lavrov: non rifiutiamo i negoziati. E Macron chiama lo zar: «Via le armi dalla centrale di Zaporizhzhia» ...