Napoli, Spalletti: “Lo scorso anno mi avete massacrato un calciatore, ora tutti lo apprezzano” (Di domenica 11 settembre 2022) Al termine della partita vinta all’ultimo minuto contro lo Spezia di Gotti, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita ed in particolare di un calciatore della squadra, Piotr Zielinski. Il mister ha parlato dei grandi miglioramenti del centrocampista polacco: “Io su Zielinski non ho mai avuto grossi dubbi“. “È un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Al termine della partita vinta all’ultimo minuto contro lo Spezia di Gotti, Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita ed in particolare di undella squadra, Piotr Zielinski. Il mister ha parlato dei grandi miglioramenti del centrocampista polacco: “Io su Zielinski non ho mai avuto grossi dubbi“. “È un L'articolo

sscnapoli : ?? #Spalletti “Sentire addosso l’entusiasmo dei nostri tifosi è importante per una squadra giovane come la nostra. L… - DAZN_IT : Il Napoli esulta all'ultimo respiro! ?? Crolla il muro dello Spezia, Raspadori regala i tre punti a Spalletti ??… - anperillo : #Spalletti se l’era complicata un po’ da solo, rinunciando a #Lobotka, il perno attorno al quale la squadra gira a… - napolista : Il laboratorio Spalletti non si ferma mai, così è nato il gol di Raspadori Gli spostamenti tattici dell’attaccante… - dragonascente : @FerraraLiberato @RaffyAutiero Si si. Poi esce la nota dell’ufficio stampa su cui voi del mestiere continuate a ri… -