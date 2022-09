Monza – Torino 1-2 | Obiettivi e momenti salienti: Round 1 | Serie A 2022/23 (Di domenica 11 settembre 2022) Il tiro al volo di Sanabria ha suggellato la vittoria del Torino dopo che il neo acquisto Aleksei Miranchuk è partito da gol all’esordio con il …Guarda questo video su Youtube L'articolo Monza – Torino 1-2 Obiettivi e momenti salienti: Round 1 Serie A 2022/23 proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 11 settembre 2022) Il tiro al volo di Sanabria ha suggellato la vittoria deldopo che il neo acquisto Aleksei Miranchuk è partito da gol all’esordio con il …Guarda questo video su Youtube L'articolo1-2/23 proviene da JustCalcio.com.

SaverioTolomeo : @emme1963 @fettonejr @angy52 @Clauzinho3 @Alessandroad05 Intendevo che noi non abbiamo fatto queste grandiose parti… - DIRETTADCM : L’Atalanta continua a non perdere ma fallisce una gran possibilità per dare continuità alle vittorie ottenute contr… - SaverioTolomeo : @Clauzinho3 @angy52 @Alessandroad05 Se perdi a Udine in malissimo modo, dopo aver vinto con grande fatica in casa c… - NelloValentini : @tuttosport La famiglia Agnelli sa farsi male da sola, oggi a Monza questa sera a Torino - SoloInter980 : Un normale giocatore che dopo 96 minuti di correre, non va negli spogliatoi ma gioca col figlio. Brozo ma che minc… -