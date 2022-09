Milan, buona la prima di Vranckx (Di domenica 11 settembre 2022) Quindici minuti in una battaglia per i tre punti. Aster Vranckx ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan in una fase molto delicata della... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Quindici minuti in una battaglia per i tre punti. Asterha fatto il suo esordio con la maglia delin una fase molto delicata della...

AntoVitiello : #Dest a MlanTv: 'All’Ajax giocavo come ala, poi anche come terzino. Abbassarmi a terzino è stata una buona idea che… - il_superiore87 : @valentinolazaro Complimenti per la buona prestazione, adesso ripetetela con migliore sorte contro il Milan ?? - GiovanniLabate2 : RT @_E_C_U_R_B: Immaginate concedere una punizione a favore del Milan al 97° quando la palla ce l'ha la Samp e a terra c'è Theo Hernandez.… - frysalvi : Rigore che a me pare abbastanza generoso. Però buona prestazione dinanzi ad un grandissimo Milan. #SampMilan… - SOPAZZOEMALATO : RT @_E_C_U_R_B: Immaginate concedere una punizione a favore del Milan al 97° quando la palla ce l'ha la Samp e a terra c'è Theo Hernandez.… -