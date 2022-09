McKennie | 'Il PSG ci conosceva poco e ci ha lasciato spazi | con la Salernitana sarà più dura Servono più occasioni da gol'

sportli26181512 : McKennie: 'Il PSG ci conosceva poco e ci ha lasciato spazi, con la Salernitana sarà più dura. Servono più occasioni… - LucaRuss0 : PRE-PARTITA, McKennie: “Il PSG ci ha lasciato giocare, la Salernitana non lo farà. Dobbiamo fare più gol” - MondoBN : PRE-PARTITA, McKennie: “Il PSG ci ha l - TrxpQueej4L : Io che vedo McKennie segnare con il psg: - sBinottoFC : @teojtw Ma poi il psg si è mangiato 50 gol nel secondo tempo, io oltre al gol di mckennie ricordo una parata e bast… -

...domenicale della sesta giornata di Serie ADopo la sconfitta in Champions League contro ile lo ... Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio;, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic. ...... per l'allenatore si preannuncia una scelta complicata potendo contare suie i giovani ... era tornato a disposizione per ilma ora rischia un nuovo stop. Da quanto riferisce il quotidiano ...Weston McKennie ha parlato prima del fischio d'inizio del match tra Juventus e Salernitana: le dichiarazioni dell'americano ...Weston Mckennie è stato intervistato da Dazn ... quindi non conoscono il tuo stile, le tue abitudini. Il Psg è una squadra che ci ha lasciato giocare un po' di più. La Salernitana marca a uomo, ...