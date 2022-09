Le elezioni in Svezia sono in bilico (Di domenica 11 settembre 2022) La prima ministra Andersson è popolare ma di poco avanti nei sondaggi rispetto alla coalizione di destra, che comprende anche partiti estremisti Leggi su ilpost (Di domenica 11 settembre 2022) La prima ministra Andersson è popolare ma di poco avanti nei sondaggi rispetto alla coalizione di destra, che comprende anche partiti estremisti

