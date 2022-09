La siccità scopre i resti del passato | scoperta incredibile sul fondo di un lago

FederikaVitale : La siccità scopre alcune delle più grandi impronte di dinosauri mai identificate -

3bmeteo

... alla 79 Mostra del Cinema veneziana arriva fuori concorso "" di Paolo Virzì , una commedia ... c'è la dottoressa del pronto soccorso cheuna epidemia pericolosa, c'è il carcerato in fuga ...C è anche un professore cheil mondo luccicante della tv e se ne fa lentamente ammaliare. È ... Il tono diè quello della commedia : "Raccontando le persone e le loro paure, era ... Emergenza siccità - Monza si scopre senza il fiume: ecco come è ridotto il Lambro. Video