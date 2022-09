Juventus | Alex Sandro non rinnoverà | individuato il sostituto

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 settembre 2022) Si è conclusa una sessione di calciomercato intensa per la, partenze pesanti, come Chiellini, Dybala, Bernardeschi e de Ligt, ed innesti stellari, come Bremer, Paredes, Pogba e Di Maria. Arrivabene però pensa già alla prossima stagione, con l’obiettivo di rinforzare la fascia sinistra bianconera. Grimaldo InterCome riportato da calciomercato.com, il piano in casasarebbe quello di lasciar partire a zero, senza proporre il rinnovo,. Al suo posto potrebbe arrivare Grimaldo, che andrà in scadenza con il Benfica. Sul terzino spagnolo, in Serie A, c’è da registrare anche l’Inter di Beppe Marotta.