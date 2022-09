“In ospedale”. Uomini e Donne, paura per l’ex protagonista: l’annuncio arriva sui social (Di domenica 11 settembre 2022) Beatrice Valli ricoverata in ospedale. L’influencer e modella bolognese ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia la scorsa settimana. Quattro giorni fa ha postato su Instagram alcuni scatti con il marito Marco Fantini, l’ex tronista con cui ha iniziato la storia d’amore proprio a Uomini e Donne. Nella didascali leggiamo: “Ho ancora 300 foto di Venezia vi avverto già @marcofantini mf questa è troppo bella”. Solo che nei giorni successivi la 26enne è letteralmente scomparsa dai social, un fatto davvero insolito che infatti ha allarmato i fan. Così è stata la stessa Beatrice Valli a spiegare cosa è successo con una story su Instagram. l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di aver avuto un problema di salute e di essere stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Beatrice Valli ricoverata in. L’influencer e modella bolognese ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia la scorsa settimana. Quattro giorni fa ha postato su Instagram alcuni scatti con il marito Marco Fantini,tronista con cui ha iniziato la storia d’amore proprio a. Nella didascali leggiamo: “Ho ancora 300 foto di Venezia vi avverto già @marcofantini mf questa è troppo bella”. Solo che nei giorni successivi la 26enne è letteralmente scomparsa dai, un fatto davvero insolito che infatti ha allarmato i fan. Così è stata la stessa Beatrice Valli a spiegare cosa è successo con una story su Instagram.corteggiatrice diha fatto sapere di aver avuto un problema di salute e di essere stata ...

CelestinoGutirr : RT @amiciibd: ?? AMICI in collaborazione con i ricercatori dell'Ospedale San Raffaele di Milano, sta realizzando ????'???????????????? ?????????? #????????????????… - infoitcultura : Uomini e Donne, paura per Luigi Mastroianni: la compagna incinta finisce in ospedale - infoitcultura : Uomini e Donne Luigi Mastroianni, notte in ospedale - GossipItalia3 : Uomini e Donne Luigi Mastroianni, notte in ospedale: problemi per la fidanzata incinta, come sta ora… - rep_genova : Migranti, a bordo della Life support, la nave ospedale di Gino Strada che salverà uomini e donne nel Mediterraneo [… -