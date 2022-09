Il Monastero di San Benedetto | un’oasi di pace a due passi dal Sentierone di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 settembre 2022). Varcare il cancello deldi Sansignifica lasciarsi alle spalle il caos della città. Posto all’angolo fra via Sant’Alessandro e via Carlo Botta, l’edificio rappresenta un vero e proprio centro didove continuare a coltivare in silenzio e austerità l’esempio del monaco umbro. Per conoscere le origini del complesso è necessario risalire alla prima metà del XIII secolo, periodo nel quale è già attesta la presenza nell’area del cenobio di Santa Maria Novella, simbolo di accoglienza e di condivisione. A testimoniare questa vocazione vi è infatti il trasferimento nello stabile cittadino delle religiose provenienti dai monasteri di San Giuliano di Bonate Sotto e San Giorgio di Spino, giunte anel 1351 dopo che le comunità erano state già ufficialmente unite nel ...