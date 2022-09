Giappone, sushi più caro per far fronte a inflazione (Di domenica 11 settembre 2022) Con il rialzo dell'inflazione in Giappone, anche il tradizionale sushi diventa più caro. La catena originaria di Osaka, Kura sushi, ha annunciato che dovrà allinearsi alle decisioni già prese dalle ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) Con il rialzo dell'in, anche il tradizionalediventa più. La catena originaria di Osaka, Kura, ha annunciato che dovrà allinearsi alle decisioni già prese dalle ...

uozzart : Tutto quello che avreste voluto sapere sul sushi, origini, varianti locali, riproduzioni a grandezza naturale, chef… - Avvododo : Chissà se in Giappone qualcuno al ristorante italiano chiede mai 'scusi, mi può portare le bacchette?' #bacchette… - nattyexdread : Storia e #proprietàdelwasabi nella #tradizionegiapponese! #IlMioViaggioInGiappone #traveltherapists… - FabrisDavide : comunque a Udine c’è questo problema che non so un ristorante di sushi o poke ha funzionato e ne hanno aperto subit… - thelastmed : Ma perché la gente va a mangiare la pizza in altri paesi per poi dire “Eh ma la sappiamo fare solo in Italia”? Sar… -