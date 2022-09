(Di domenica 11 settembre 2022) Dopo l’intervistadi Francescosulla separazione daBlasi, interviene sulla faccenda ancheche, come ben ricorderete, con la conduttrice ha avuto un durissimo scontro durante la terza edizione del Grande Fratello Vip.contro: “Diròla!” Il paradosso è chel’Italia parla di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

capulliarianna : Chissà se “Hai dato modo a Fabrizio Corona di vendicarsi” entrerà nel fascicolo - Mariquita_la1a : FABRIZIO CORONA ora si prenderà, giustamente, la sua rivincita dal modo in cui è stato trattato dalla 'caciottara'… - paoloangeloRF : Totti-Ilary, Fabrizio Corona all'attacco: «Caro pupone e cara caciottara, ora racconterò la verità» - blogtivvu : Fabrizio Corona “avverte” Totti e Ilary: “Racconterò tutta la verità”, il commento fiume - vitadafanboy : ennesimo tentativo di fabrizio corona di essere rilevante io continuo a pregare per lui ???? -

L'intervista di Francesco Totti al Corriere sulla separazione dalla moglie Ilary Blasi sembra aver aperto un vaso di Pandora, perché ora parlano tutti. Lo fa, che è pronto a dire la sua, così come Gabriele Muccino , che si è scagliato contro l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace , matrimonialista che assiste Francesco Totti. Per il ...Sulla fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi adesso dice la sua anche. L'ex fotografo dei vip ha pubblicato delle storie su Instagram dopo l'intervista bomba rilasciata dall'ex calciatore al Corriere della Sera . 'Ora è giunto, caro pupone e cara ...L'ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona dice la sua sulla coppia, ormai ex, composta da Francesco totti e la conduttrice ilary Blasi ...Fabrizio Corona "avverte" Francesco Totti e Ilary Blasi: "Racconterò tutta la verità", il commento fiume dell'ex re dei paparazzi.