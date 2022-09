F1 | GP Monza | trionfa Verstappen | Leclerc al secondo posto

(Di domenica 11 settembre 2022) Il pilota olandese vince anche in casa Ferrari e stacca in classifica. C'era anche Mattarella L'articolo proviene da Firenze Post.

fanpage : Finisce tra i fischi l'#ItalianGP - telodogratis : Verstappen trionfa a Monza davanti a Leclerc, il pubblico fischia l’arrivo dietro alla safety-car - TicinoGazzetta : Max Verstappen trionfa anche a Monza - lacittanews : Trionfa l'equilibrio tra Lecce e Monza nello scontro salvezza di Via Del Mare. Le due squadre pareggiano 1-1 nel ma… -

Max Verstappen, partito 7°,anche nel GP d'Italia davanti a Leclerc e a Russell. Strepitosa rimonta di Sainz dal fondo fino al 4° posto. ...Augurandoci di non assistere più ad uno spettacolo come quello di, governato in modo burocratico, irrispettoso di tifosi e sponsor e indifferente al buon senso oltre che alla natura del ...Formula 1, Gp Italia, Monza: trionfa Verstappen davanti a Leclerc, quinta vittoria consecutiva del campione olandese.Analizziamo cos'è successo nel finale controverso del Gp d'Italia, condizionato da un paio di decisioni discutibili ...