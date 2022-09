Elezioni 2022, Renzi: “Berlusconi ha più follower su Tik Tok, Iv avrà più voti” (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “Berlusconi ha molti più follower di noi su Tik Tok ma noi avremo più voti di lui”. Così il leader di Iv, Matteo Renzi, parlando a Ercolano (Napoli), nell’ambito dell’iniziativa ‘Discorso sulla cultura’ in vista delle Elezioni del 25 settembre 2022. “Ho una certa soddisfazione intellettuale nel cuore quando vedo il presidente della Campania, Vincenzo De Luca – che abbiamo riempito di soldi che speriamo spenda bene – costretto a fare campagna elettorale per Giggino Di Maio, un ‘personaggetto’ che di candida a Fuorigrotta con i voti del Pd. Dopo aver detto che il Pd rubava i bambini a Bibbiano, Di Maio è stato costretto a elemosinare una candidatura al Pd”, ha detto ancora Renzi. E ancora: “Bisogna avere un disegno di Paese con il ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “ha molti piùdi noi su Tik Tok ma noi avremo piùdi lui”. Così il leader di Iv, Matteo, parlando a Ercolano (Napoli), nell’ambito dell’iniziativa ‘Discorso sulla cultura’ in vista delledel 25 settembre. “Ho una certa soddisfazione intellettuale nel cuore quando vedo il presidente della Campania, Vincenzo De Luca – che abbiamo riempito di soldi che speriamo spenda bene – costretto a fare campagna elettorale per Giggino Di Maio, un ‘personaggetto’ che di candida a Fuorigrotta con idel Pd. Dopo aver detto che il Pd rubava i bambini a Bibbiano, Di Maio è stato costretto a elemosinare una candidatura al Pd”, ha detto ancora. E ancora: “Bisogna avere un disegno di Paese con il ...

