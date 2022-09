Diritto all’aborto a rischio: il Ddl di De Carlo e il brutto tweet di ProVita e Famiglia (Di domenica 11 settembre 2022) Il senatore Luca De Carlo, rilasciando alcune dichiarazioni sul tema della sepoltura di feti e prodotti abortivi, ha riportato l’attenzione sul fenomeno dei cosiddetti “cimiteri dei bambini mai nati” o “cimiteri dei feti”, cioè degli spazi gestiti da associazioni di ispirazione cattolica e pro vita di cui si è parlato per la prima volta circa due anni fa, quando una donna, dopo l’aborto, ha scoperto che il feto era stato seppellito nel cimitero Flaminio di Roma in una zona apposita e soprattutto a sua insaputa. In questo caso, era stato anche riportato il nome e cognome della donna su una croce di legno in corrispondenza della sepoltura. L’esponente di Fratelli d’Italia, candidato in Veneto per la tornata elettorale del prossimo 25 settembre, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo a Tpi: «Se sembra normale che una vita venga smaltita come un rifiuto speciale, a ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Il senatore Luca De, rilasciando alcune dichiarazioni sul tema della sepoltura di feti e prodotti abortivi, ha riportato l’attenzione sul fenomeno dei cosiddetti “cimiteri dei bambini mai nati” o “cimiteri dei feti”, cioè degli spazi gestiti da associazioni di ispirazione cattolica e pro vita di cui si è parlato per la prima volta circa due anni fa, quando una donna, dopo l’aborto, ha scoperto che il feto era stato seppellito nel cimitero Flaminio di Roma in una zona apposita e soprattutto a sua insaputa. In questo caso, era stato anche riportato il nome e cognome della donna su una croce di legno in corrispondenza della sepoltura. L’esponente di Fratelli d’Italia, candidato in Veneto per la tornata elettorale del prossimo 25 settembre, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo a Tpi: «Se sembra normale che una vita venga smaltita come un rifiuto speciale, a ...

elio_vito : Fratelli d'Italia vota contro il diritto all'aborto, propone il cimitero dei feti per colpevolizzare le donne che a… - CurottoMauro : RT @elio_vito: Fratelli d'Italia vota contro il diritto all'aborto, propone il cimitero dei feti per colpevolizzare le donne che abortiscon… - black_blinky : RT @elio_vito: Fratelli d'Italia vota contro il diritto all'aborto, propone il cimitero dei feti per colpevolizzare le donne che abortiscon… - wtfuckvito : RT @elio_vito: Fratelli d'Italia vota contro il diritto all'aborto, propone il cimitero dei feti per colpevolizzare le donne che abortiscon… - Feliciar131211 : RT @elio_vito: Fratelli d'Italia vota contro il diritto all'aborto, propone il cimitero dei feti per colpevolizzare le donne che abortiscon… -