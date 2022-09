Demiral e Koopmeiners i migliori, deludono Musso e Malinovskyi (Di domenica 11 settembre 2022) Musso 5 : Una uscita da risparmio energetico in pieno mezzogiorno di sole, poi solo solletico a parte su Escalante al quarto d’ora di pugno in corner, fino alla goffa respinta che concede il pareggio di Valeri. Errore grave che pesa. Toloi 6,5 : A sinistra ogni affondo sembra un sacrificio. Più propositivo nella ripresa. Demiral 7 : Comanda la difesa. Una garanzia sull’uomo, per criticarlo c’è sempre tempo. Feroce quel tanto per non rischiare il giallo, si scatena sulle palle inattive trovando il gol che sembrava decidere la partita. Era dato per infortunato. Okoli 5,5 : A destra su Okereke alterna sicurezza a ingenuità clamorose. Grave quella che al 14’ concede una quasi palla gol. Un disimpegno allegro in chiusura di tempo fa infuriare Gasperini. Mano maldestra che porta all’annullamento Var del gol di Koopmeiners. Beata gioventù da ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 settembre 2022)5 : Una uscita da risparmio energetico in pieno mezzogiorno di sole, poi solo solletico a parte su Escalante al quarto d’ora di pugno in corner, fino alla goffa respinta che concede il pareggio di Valeri. Errore grave che pesa. Toloi 6,5 : A sinistra ogni affondo sembra un sacrificio. Più propositivo nella ripresa.7 : Comanda la difesa. Una garanzia sull’uomo, per criticarlo c’è sempre tempo. Feroce quel tanto per non rischiare il giallo, si scatena sulle palle inattive trovando il gol che sembrava decidere la partita. Era dato per infortunato. Okoli 5,5 : A destra su Okereke alterna sicurezza a ingenuità clamorose. Grave quella che al 14’ concede una quasi palla gol. Un disimpegno allegro in chiusura di tempo fa infuriare Gasperini. Mano maldestra che porta all’annullamento Var del gol di. Beata gioventù da ...

