Come sta Beatrice Valli? L’influencer: ‘Ho avuto le vertigini, sono stata in ospedale’ (Di domenica 11 settembre 2022) Beatrice Valli è stata ricoverata in ospedale. Dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia, L’influencer ha accusato dei problemi di salute ed è finita in ospedale. Leggi anche: Beatrice Valli: chi è, età, lavoro, curiosità, Marco Fantini, prima, figli, ex fidanzato, Instagram, chi sono le sorelle L’influencer ricoverata in ospedale A rendere noto delle sue condizioni di salute è stata la stessa influencer che, dopo essere sparita dai social per alcuni giorni (un fatto strano per la Valli) ha messo in allarme i fan. L’ex volto di Uomini e Donne ha chiarito i motivi della “latitanza” raccontando di essersi sentita poco bene e di esser finita in ospedale. Beatrice Valli: “Il mio solito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022)ricoverata in ospedale. Dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia,ha accusato dei problemi di salute ed è finita in ospedale. Leggi anche:: chi è, età, lavoro, curiosità, Marco Fantini, prima, figli, ex fidanzato, Instagram, chile sorellericoverata in ospedale A rendere noto delle sue condizioni di salute èla stessa influencer che, dopo essere sparita dai social per alcuni giorni (un fatto strano per la) ha messo in allarme i fan. L’ex volto di Uomini e Donne ha chiarito i motivi della “latitanza” raccontando di essersi sentita poco bene e di esser finita in ospedale.: “Il mio solito ...

borghi_claudio : @carlottasiani1 No ma dal caso Savona in giù ho visto di tutto. Come si evita ogni rischio? Dando alla Lega più for… - ceciliasala : Su “com’è possibile un’avanzata così rapida”? Zelensky e i suoi hanno ripetuto centinaia di volte che in estate sa… - captblicero : Come piace tanto ripetere a un presunto 'esperto' italiano, l'Ucraina sta 'sventrando' l'esercito russo con una con… - DanieleBerghino : @Cirodanapoli @europaverde_it 2/ come primo forniture ed innalzando tutti gli altri già esistenti. Alla prox crisi… - SconciRoberto : @GiancarloDeRisi Visto come si sta evolvendo il conflitto tra poco sarà la Russia a chiederci di comprare il suo ga… -