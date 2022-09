Calendario Europei basket 2022 oggi: orari partite 11 settembre, programma ottavi, tv, streaming (Di domenica 11 settembre 2022) Tutto è pronto per un’altra grandissima giornata di Eurobasket 2022. Sono in programma quest’oggi altri quattro ottavi di finale dalla tarda mattinata fino alla serata di questa domenica 11 settembre, con particolare attenzione alla sfida delle 18:00 quando toccherà all’Italia affrontare la temibile Serbia. S’incomincia alle ore 12:00 con il match tra Ucraina e Polonia. Gli ucraini sono arrivati secondi nel girone degli Azzurri (gruppo C), mentre la Polonia si è piazzata dietro a Serbia e Finlandia nel gruppo D. Chi uscirà vincitore se la dovrà vedere, nei quarti di finale, con la Slovenia campione in carica (che ha battuto 88-72 il Belgio grazie anche ai 35 punti di Luka Doncic). Alle 14:45 sarà la volta di Finlandia-Croazia, partita tra la seconda forza del girone D e la terza del ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Tutto è pronto per un’altra grandissima giornata di Euro. Sono inquest’altri quattrodi finale dalla tarda mattinata fino alla serata di questa domenica 11, con particolare attenzione alla sfida delle 18:00 quando toccherà all’Italia affrontare la temibile Serbia. S’incomincia alle ore 12:00 con il match tra Ucraina e Polonia. Gli ucraini sono arrivati secondi nel girone degli Azzurri (gruppo C), mentre la Polonia si è piazzata dietro a Serbia e Finlandia nel gruppo D. Chi uscirà vincitore se la dovrà vedere, nei quarti di finale, con la Slovenia campione in carica (che ha battuto 88-72 il Belgio grazie anche ai 35 punti di Luka Doncic). Alle 14:45 sarà la volta di Finlandia-Croazia, partita tra la seconda forza del girone D e la terza del ...

