Volley | Italia in Finale ai Mondiali | i 4 precedenti | con il tris della Generazione dei Fenomeni

L'Italia affronterà la Polonia nella Finale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. Gli azzurri si sono qualificati per l'atto conclusivo al termine di una spettacolare cavalcata. Dopo le nette affermazioni contro Canada, Turchia e Cina nella fase a gironi, l'asticella si è alzata negli ottavi di Finale dove è servito un sudatissimo 3-1 per regolare l'insidiosa Cuba, grande outsider di questa kermesse. I Campioni d'Europa hanno poi firmato un'autentica magia ai quarti, annichilendo la Francia al tie-break ed eliminando così i Campioni Olimpici. La semiFinale contro la Slovena si è rivelata più semplice del previsto (3-0) e ora servirà una nuova magia contro i Campioni del Mondo in carica, di fronte al loro pubblico. Si tratta della quinta Finale iridata ...

