VIDEO | QUANDO TORNA OSIMHEN? FISSATA LA POSSIBILE DATA (Di sabato 10 settembre 2022) Un altro lungo stop per Victor OSIMHEN, che nel corso della partita di Champions League contro il Liverpool ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Il nigeriano è stato sostituito al 41° da Giovanni Simeone, che dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo ha realizzato il suo sogno, firmando la rete del 3-0 per gli azzurri. Il comunicato della SSC Napoli ha informato che l’attaccante numero 9 ha già iniziato le terapie per riTORNAre in campo il prima POSSIBILE. Nonostante ciò, si prevede per lui una pausa di almeno 40/45 giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, OSIMHEN potrebbe TORNAre in campo il 12 ottobre per la partita di Champions League contro l’Ajax. Il nigeriano, quindi, salterà la partita di oggi (escluso anche dalla lista convocati), il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Un altro lungo stop per Victor, che nel corso della partita di Champions League contro il Liverpool ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Il nigeriano è stato sostituito al 41° da Giovanni Simeone, che dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo ha realizzato il suo sogno, firmando la rete del 3-0 per gli azzurri. Il comunicato della SSC Napoli ha informato che l’attaccante numero 9 ha già iniziato le terapie per rire in campo il prima. Nonostante ciò, si prevede per lui una pausa di almeno 40/45 giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport,potrebbere in campo il 12 ottobre per la partita di Champions League contro l’Ajax. Il nigeriano, quindi, salterà la partita di oggi (escluso anche dalla lista convocati), il ...

marattin : 2 “duellanti”, 5 domande, un minuto a testa per rispondere. Il mio confronto con Giulio Centemero (Lega) sul fisco.… - GiuseppeConteIT : Quando la transizione ecologica prende per mano crescita e sviluppo economico. Quando la sostenibilità ambientale è… - TIM_Official : Semplicemente, divina! ?? Noi così ?? quando sul palco dei #TIMmusicawards c'è @AmorosoOF. ??… - L0VINGMOON : RT @chiatchfire: io quando lunedì mattina sentirò la sveglia e mi alzerò per tornare a scuola - Ernesto29296958 : RT @RobbyDreamer: Quando il gregge prende consapevolezza che il 'buon' pastore non si accontenta solo della lana e del latte prodotto, ma… -