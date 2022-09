Venezia 79 | le preferenze della redazione di Movieplayer it

(Di sabato 10 settembre 2022) Ecco lee le delusionidi.it sui film presentati, tra concorso e fuori concorso, alla Mostra del Cinema di2022. L'edizione numero 79Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica diè coincisa con il 90esimo anniversario del festival cinematografico più antico del mondo. Un'annata ricca, piena di film che sono riusciti a catturare l'attenzione di pubblico e critica. A mettere d'accordo molti, in particolare ladi, due titoli in particolare: Bones and All di Luca Guadagnino e Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh. Il regista italiano finalmente potrebbe vincere un premio importante, a coronamento di una carriera anarchica e libera, spesso purtroppo ...

In attesa di conoscere i vincitori di Venezia 79, ecco le preferenze della redazione di Movieplayer. Valentina Ariete Top 5 1) Bones and All Una storia d'amore che in realtà è una ricerca di se