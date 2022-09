US Open 2022, Ruud in finale: “Giusto giocarmi il numero uno con Alcaraz” (Di sabato 10 settembre 2022) Casper Ruud ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale agli US Open 2022 su Karen Khachanov. Un’autentica battaglia in quattro set, con il norvegese che ha raggiunto così la sua seconda finale Slam dopo quella già centrata quest’anno al Roland Garros. “Sicuramente a Parigi ho provato sensazioni nuove che potranno essermi utili stavolta – ha spiegato Ruud – Speravo di non incontrare Nadal in un’altra finale Slam e così non sarà, ma sia Tiafoe che Alcaraz sono davvero elettrici in questo momento.” Ruud-KHACHANOV: LA CRONACA DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Uno dei momenti chiave della semifinale è stato senza dubbio il set point del primo parziale, chiuso con uno scambio da 55 colpi: “Credo che sia ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Casperha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in semiagli USsu Karen Khachanov. Un’autentica battaglia in quattro set, con il norvegese che ha raggiunto così la sua secondaSlam dopo quella già centrata quest’anno al Roland Garros. “Sicuramente a Parigi ho provato sensazioni nuove che potranno essermi utili stavolta – ha spiegato– Speravo di non incontrare Nadal in un’altraSlam e così non sarà, ma sia Tiafoe chesono davvero elettrici in questo momento.”-KHACHANOV: LA CRONACA DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Uno dei momenti chiave della semiè stato senza dubbio il set point del primo parziale, chiuso con uno scambio da 55 colpi: “Credo che sia ...

Open_gol : «Ho sentito il segretario del Pd parlare addirittura di matrimonio egualitario e di cannabis – scherza il fondatore… - FiorinoLuca : Juan Carlos Ferrero su #Alcaraz e #Sinner 'È stata una delle partite più belle che abbia visto per l'intensità cos… - WorldPadelTour : ?? #LIVESCORE ?? SEMIFINALS! ? @sanyoGutierrez & @agustapiacarp ?? 1-6 / 6-3 / 7-5 ? Chingotto / Tello ?? Quarte… - fisco24_info : Tennis: US Open, Alcaraz batte Tiafoe e va in finale contro Ruud: E' il più giovane finalista del Grande Slam dai t… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Us Open: #Alcaraz batte Tiafoe in 5 set. Nella sua prima finale di uno Slam affronterà Ruud: può diventare il più giovane… -