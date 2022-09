Serie C 2022 2023 | Girone A | il Mantova cade in casa col Novara | al Martelli è 1-2

(Di sabato 10 settembre 2022) Gara intensa atrache termina con una vittoria 1-2. Difese quadrate, portieri attenti ed un po’ di spettacolo, con entrambe le squadre che sono andate a fiammate più che martellare. Il match si sblocca solo sul finire di primo tempo con il gol di Tavernelli, che poi raddoppia nel secondo tempo. Gol della bandiera firmato da Gerbaudo. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Non partono subito forte le due squadre nei primi minuti, poco pressing, pochi spunti, con il risultato che infatti non si sblocca subito.un po’ più propositiva, ma non riesce mai a concretizzare, fino al minuto 40?, quando Tavernelli, servito da Ciancio, insacca da fuori aria nell’angolino basso. Si va all’intervallo sullo 0-1. SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la gara non accenna ad accendersi. Ad accendersi è il solo ...

Eurosport_IT : Sempre più probabile la cessione del club ??? da parte della famiglia Zhang ?? #Zhang | #Inter | #Calcio | #Cessione - Gazzetta_it : Coubis fa passi da... gigante: il Milan del futuro avrà un'opzione in più in difesa - DiMarzio : .@Inter I Confronto ad Appiano fra dirigenti, #Inzaghi e la squadra - sportli26181512 : Sanabria, gomito largo su Calha: Ayroldi lo espelle. Ma al Var il cartellino diventa giallo: Sanabria, gomito largo… - CalcioNews24 : Formazioni ufficiali Sampdoria Milan: le scelte degli allenatori -

Siamo al minuto 51' di Inter - Torino. C'è una palla spiovente una quindicina di metri davanti all'area dei granata. Saltano in due, Sanabria e Calhanoglu. Il paraguaiano sbraccia e colpisce il turco ...La Youth League è un'esperienza meravigliosa per i giovani, ma inevitabilmente toglie energie. Oggi sono tornate in campo Napoli, Inter e Juventus, tutte impegnate durante la settimana (e anche la ...Serie A, sarà un sabato di trappole per Napoli, Milan ed Inter Un sabato di trappole. Così titola La Gazzetta dello Sport a proposito dei tre anticipi di Serie A… Leggi ...Sampdoria-Milan, di fronte il desiderio di riscatto dei blucerchiati e le ambizioni dei rossoneri: guarda la partita in diretta streaming.