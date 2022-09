Rione Ferrovia: autovettura in fiamme, Vigili del Fuoco sul posto (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incendio questa mattina in Via Primo Maggio. Un’autovettura, una Audi, è andata a Fuoco al Rione Ferrovia. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benevento che hanno provveduto a spegnere il rogo. Le fiamme sembrano essersi sviluppate all’interno dell’abitacolo e non nel vano motore. Le cause sono comunque in corso d’accertamento da parte dei caschi rossi e nessuna ipotesi viene esclusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incendio questa mattina in Via Primo Maggio. Un’, una Audi, è andata aal. Suldeldel Comando Provinciale di Benevento che hanno provveduto a spegnere il rogo. Lesembrano essersi sviluppate all’interno dell’abitacolo e non nel vano motore. Le cause sono comunque in corso d’accertamento da parte dei caschi rossi e nessuna ipotesi viene esclusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

