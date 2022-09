Raspadori salva in extremis un Napoli stanco | sfatato il tabù Spezia

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) Ci pensa Giacomo. Il più atteso in casaforse, visti i tempi di recupero di Osimhen che costringeranno Spalletti a trovare una soluzione alternativa in attacco. Se Simeone è andato più che bene col Liverpool, per mandare in tilt la difesa ligure serviva una punta più guizzante e atipica, e il jolly ex Sassuolo è il profilo migliore. Va detto, però, che la sua non è stata una gran partita, fino però al momento in cui, ed era ormai l’89’, riesce col guizzo vincente a mandare la palla in rete, facendo esplodere di gioia il Maradona, già ampiamente sazio in settimana dopo il 4-1 coi Reds in Champions, e soprattutto andando a sfatare illegato allo, che nei due precedenti in Serie A, nelle due passate stagioni, aveva vinto in entrambi i casi a Fuorigrotta. Stavolta l’epilogo è diverso, ma ...