Ranking Atp, la finale tra Alcaraz e Ruud agli US Open mette in palio il n.1 in classifica: chi vince sale sul trono! (Di sabato 10 settembre 2022) La finale degli US Open 2022, in programma domani domenica 11 settembre, non metterà in palio soltanto la conquista del torneo statunitense, ma anche il primo posto nella classifica ATP: al termine della finale avremo un nuovo n. 1 al mondo, e sarà Carlos Alcaraz o Casper Ruud. Nella classifica aggiornata al termine delle semifinali conclusesi nella serata di ieri e nella notte odierna, lo spagnolo e il norvegese occupano le prime due posizioni: partito da #4 Alcaraz è al momento in testa con 5940 punti, seguito per l'appunto da Ruud (precedentemente #5) con 5850. La distanza tra i due è minima, appena 90 punti, una distanza che in caso di vittoria di Carlos Alcaraz aumenterebbe o, in ...

