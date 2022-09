Raffineria di Taranto: autotrasportatori, confronto mercoledì mattina Nei giorni scorsi lo sciopero aveva causato problemi di approvvigionamento di carburante (Di sabato 10 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Cat: Si svolgerà alle ore 9 di mercoledì 14 settembre presso la Raffineria di Taranto il secondo incontro che vedrà incontrarsi le parti interessate sulla questione autotrasportatori tarantini in aggiornamento del primo incontro avvenuto lo scorso mercoledì 7 in Prefettura. Auspicando che si concretizzi quanto già accordato nel primo incontro, e cioè che il lavoro deve passare dagli autotrasportatori locali a cui in questi giorni è stato affidato il trasporto così come avveniva prima della mobilitazione, questo consorzio CAT, Consorzio Autocisterne Tarantine, ci tiene a ringraziare tutti i soggetti che sino ad oggi si sono impegnati a tutela del nostro lavoro certi che confermeranno in futuro la loro sensibilità alla questione ... Leggi su noinotizie (Di sabato 10 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Cat: Si svolgerà alle ore 9 di14 settembre presso ladiil secondo incontro che vedrà incontrarsi le parti interessate sulla questionetarantini in aggiornamento del primo incontro avvenuto lo scorso7 in Prefettura. Auspicando che si concretizzi quanto già accordato nel primo incontro, e cioè che il lavoro deve passare daglilocali a cui in questiè stato affidato il trasporto così come avveniva prima della mobilitazione, questo consorzio CAT, Consorzio Autocisterne Tarantine, ci tiene a ringraziare tutti i soggetti che sino ad oggi si sono impegnati a tutela del nostro lavoro certi che confermeranno in futuro la loro sensibilità alla questione ...

