(Di sabato 10 settembre 2022) Ile ledi, match valido per la quinta giornata di/23. Bel match al Ciro Vigorito tra le due formazioni, ad aprire la marcature al 16? minuto ci ha pensato Frendrup, poi il Parma la riprende con Inglese e Mihaila, passando in vantaggio. Prima della fine della prima frazione pareggia Hefti. Nel secondo tempo, su rigore, trasforma Coda. Quando sembra tutto finito però, il Parma la riprende con Estevez. La gara termina 3-3. LA CRONACA DEL MATCH(3-5-2): Paleari 5; Capellini 5.5, Glik 5, Veseli 6.5; Improta 6.5 (74? Letizia 5), Karic 5, Acampora 5.5 (67? Ciano 5.5), Koutsoupias 6 (67? Schiattarella 5), Masciangelo 5 (61? Foulon 5.5); Forte 5, La Gumina 5 (59? Simy 5). A disposizione: Manfredini, Kaouakibi, ...

sportface2016 : Pagelle #Benevento-#Cagliari 0-2: voti e tabellino #SerieB 2022/23 - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Le #Pagelle ?? Si sblocca contro la sua ex squadra #Lapadula, determinante ancora una volta l'ingresso d… - karda70 : RT @psb_original: Benevento-Cagliari, le pagelle: Lapadula stappa, Luvumbo straripa, male Capellini #SerieB - psb_original : Benevento-Cagliari, le pagelle: Lapadula stappa, Luvumbo straripa, male Capellini #SerieB - anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Venezia - Per Ceccaroni e Candela una giornata da dimenticare ** -

SPORTFACE.IT

...00 Ascoli - Cittadella 0 - 0 14:00 Bari - SPAL 2 - 2 14:00 Brescia - Perugia 2 - 1 14:00 Frosinone - Como 2 - 0 14:00 Reggina - Palermo 3 - 0 14:00 Ternana - Cosenza 1 - 1 14:00 Venezia -0 ......00 Ascoli - Cittadella 0 - 0 14:00 Bari - SPAL 2 - 2 14:00 Brescia - Perugia 2 - 1 14:00 Frosinone - Como 2 - 0 14:00 Reggina - Palermo 3 - 0 14:00 Ternana - Cosenza 1 - 1 14:00 Venezia -0 ... Pagelle Benevento-Cagliari 0-2: voti e tabellino Serie B 2022/23 Il Cagliari ha vinto con merito contro il Benevento, grazie alla prima rete in campionato di Lapadula. Le pagelle dei rossoblú Il Cagliari ha vinto con merito contro il Benevento, grazie alla prima re ...Nessuna sorpresa per la squadra rossoblù: avanti con Nandez-Lapadula-Mancosu Formazione praticamente scontata per il Cagliari, che scenderà in campo tra poco al Vigorito contro il Benevento con gli st ...