"Non ti dovevi permettere". Manuel Bortuzzo, tutti contro la fidanzata Angelica Benevieri per un video (Di sabato 10 settembre 2022) Una vera e propria ondata social si sta abbattendo su Twitter. Riguarda Manuel Bortuzzo e più precisamente la sua fidanzata Angelica Benevieri, finita nella bufera per una scoperta fatta da alcuni utenti. La giovane tiktoker è infatti stata protagonista in passato di un gesto, considerato da molti irrispettoso, e che in un certo senso diventa oggi paradossale visto che la sua dolce metà è proprio l'ex vippone. C'è un video che sta spopolando e i commenti della gente stanno diventando sempre più pesanti. Manuel Bortuzzo non ha rotto il silenzio su questa vicenda, ma la sua fidanzata Angelica Benevieri non avrà poche difficoltà per uscire fuori da questa bufera mediatica. Già nei giorni scorsi c'era ...

