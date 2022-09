Napoli, Gazzetta: “Simeone per far volare Spalletti” (Di sabato 10 settembre 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta con l’infortunio di Victor ora Simeone deve guidare il Napoli in maniera importante ad oggi. ” consigli di papà Quello che gli ha detto anche il papà Diego, più famoso come Cholo, che anche lui ha vissuto una nottata di grandi emozioni mercoledì, col suo Atletico vittorioso col Porto oltre il minuto 100 della sfida.«Ora devi restare concentrato e pensare a sfruttare le occasioni che l’allenatore ti darà». Ecco nel Dna dei Simeone c’è sempre la lotta per raggiungere i propri obiettivi, senza mai mollare. Qualità che gli riconosce Spalletti: «è uno dei quei giocatori che per arrivare al Napoli ha fatto una strada tutta da solo, passo dopo passo. E appena c’è stata la possibilità ha fatto di tutto per venire e ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Come riporta lacon l’infortunio di Victor oradeve guidare ilin maniera importante ad oggi. ” consigli di papà Quello che gli ha detto anche il papà Diego, più famoso come Cholo, che anche lui ha vissuto una nottata di grandi emozioni mercoledì, col suo Atletico vittorioso col Porto oltre il minuto 100 della sfida.«Ora devi restare concentrato e pensare a sfruttare le occasioni che l’allenatore ti darà». Ecco nel Dna deic’è sempre la lotta per raggiungere i propri obiettivi, senza mai mollare. Qualità che gli riconosce: «è uno dei quei giocatori che per arrivare alha fatto una strada tutta da solo, passo dopo passo. E appena c’è stata la possibilità ha fatto di tutto per venire e ...

