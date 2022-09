Milan, Bennacer: ripresi i contatti per il suo rinnovo (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo il rinnovo di Sandro Tonali, per il Milan riprendono i contatti tra le parti nel tentativo di prolungare il contratto di Ismael Bennacer Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo ildi Sandro Tonali, per ilriprendono itra le parti nel tentativo di prolungare il contratto di Ismael

PietroMazzara : Verso #MilanInter. La probabile formazione del #Milan Maignan Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Tonali, Bennacer… - lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - AntoVitiello : Intuizione di #Deketeleare per Bennacer, assist di #Leao e #Saelemaekers pareggia. Il Milan confeziona così l'1-1… - sportli26181512 : SAM-MIL (1-2): secondo cambio di Pioli al 71, dentro Bennacer per De Ketelaere: Secondo cambio nel Milan al 71': St… - ACMilanInside_ : Cambio per il Milan: Entra Bennacer, Esce De Ketelaere. #SampdoriaMilan #SerieATIM #MilanInside -