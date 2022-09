Michelle Hunziker | vacanze finite | «Ora si studia» Ecco cosa farà

Leggi su newscronaca.myblog

(Di sabato 10 settembre 2022)al lavoro. Sonoleper la svizzera più famosa d’Italia che, tra figlie e nuova fiamma (o già ex), ora si rimette in pista per condurre i suoi programmi. A rivelarlo è lei stessa in una story Instagram: «Ora si» scrivemostrando il copione di «Digital x», lo show tedesco di intrattenimento che si terrà il 13 e 14 settembre 2022 a Colonia in Germania. In una story boomerang,mostra una parte del copione. Ma non per tutti sarà facile tradurlo, visto che è scritto in tedesco. Al sole di settembre, la svizzera stando per lo show che a pochi giorni dovrà condurra. Una nuova sfida che la porterà a Colonia.è il Digital X Si tratta di un’esposizione mondiale della ...